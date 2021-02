Lavoro femminile in Basilicata: indagine negli ordini professionali (Di sabato 27 febbraio 2021) Nel rispetto dell’art 15 del D.Lgs 198/06, la Consigliera di Parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi, sta procedendo alla rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere nel mondo del Lavoro. Al fine di svolgere funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nel Lavoro, la Consigliera ha chiesto la collaborazione degli ordini professionali degli Avvocati, degli Ingegneri, degli Architetti, dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro della Basilicata per conoscere nel dettaglio le situazioni di squilibrio all’interno di ogni singola categoria professionale. L’iniziativa è legata alla grande crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19 che ha fatto registrare il triste e spiacevole fenomeno di libere professioniste costrette a ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 27 febbraio 2021) Nel rispetto dell’art 15 del D.Lgs 198/06, la Consigliera di Parità della Regione, Ivana Pipponzi, sta procedendo alla rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere nel mondo del. Al fine di svolgere funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nel, la Consigliera ha chiesto la collaborazione deglidegli Avvocati, degli Ingegneri, degli Architetti, dei Commercialisti e dei Consulenti deldellaper conoscere nel dettaglio le situazioni di squilibrio all’interno di ogni singola categoria professionale. L’iniziativa è legata alla grande crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19 che ha fatto registrare il triste e spiacevole fenomeno di libere professioniste costrette a ...

JunkiesOnAHigh : RT @magpiesasha: tradizionali e si espande nell'universo. Il rapporto tra il corpo femminile, le nozioni di sublime e l'idea di paesaggio s… - magpiesasha : tradizionali e si espande nell'universo. Il rapporto tra il corpo femminile, le nozioni di sublime e l'idea di paes… - SimonaeLuciano : RT @TheBlackCoffee4: Il PNRR rilancerà l’occupazione femminile? La collega @SimonaeLuciano ci riassume la situazione italiana per il mondo… - LaRicercaOnline : ??Quali opportunità e quali i rischi della digitalizzazione del lavoro, anche dal punto di vista dell'… - Fede_Tilocca67 : RT @CislNazionale: #donne, con la pandemia il #lavoro femminile è stato penalizzato per ''cause oggettive''. In primo luogo perché i settor… -