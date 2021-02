Lavoratori fragili e malattia d’ufficio. Dal 1 marzo si ritorna in malattia ordinaria senza proroga ricovero ospedaliero (Di sabato 27 febbraio 2021) Se non arriva la proroga dell'estensione del regime di ricovero ospedaliero per i Lavoratori "fragili" ovvero inidonei soggetti a malattia d'ufficio a causa dell'emergenza coronavirus che scade il 28 febbraio questi Lavoratori e non sono pochi dal 1 marzo, senza alcun nuovo provvedimento di proroga, ritorneranno nel regime di malattia ordinaria con le conseguenze che ne derivano a partire dalla questione del computo. Le segreterie della scuola non sanno più che pesci prendere stante un legislatore sicuramente non campione di competenza in materia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 febbraio 2021) Se non arriva ladell'estensione del regime diper i" ovvero inidonei soggetti ad'ufficio a causa dell'emergenza coronavirus che scade il 28 febbraio questie non sono pochi dal 1alcun nuovo provvedimento di, ritorneranno nel regime dicon le conseguenze che ne derivano a partire dalla questione del computo. Le segreterie della scuola non sanno più che pesci prendere stante un legislatore sicuramente non campione di competenza in materia. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori fragili Imbucati nelle liste delle prime vaccinazioni anticovid? Nessun 'furbetto' tra i beneficiari ... ospiti e dipendenti delle Rsa, ossia quelle persone più esposte al rischio contagi e più fragili ... Nella città capoluogo, i primi 80 lavoratori delle scuole comunali (degli asili nido e delle scuole ...

Bozza Dpcm, ecco il testo integrale 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa ...

Quali regole per i lavoratori fragili in malattia d'ufficio [VIDEO] - Notizie Scuola Tecnica della Scuola Viaggio (anche virtuale) in 8 siti più stupefacenti del mondo Siamo partiti per un viaggio tra 8 monumenti del mondo eccezionali e fragili insieme a Virginia Boatto ... regionale per il sudest asiatico dell’organizzazione: «Il nostro lavoro qui parte dal ...

Lavoro e vita in Paesi fragili Quali sono le misure di sicurezza per il personale della Confederazione che opera in nazioni a rischio? Lo spiega Claudio Tognola, capo della Divisione Africa ...

