(Di sabato 27 febbraio 2021), attaccante argentino dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del trasferimento mancato alal, si stava lavorando e la strada era quella. Con Conte fui molto chiaro: gli dissi che la mia testa era qui, che non mi sarei fatto condizionare. Ora è il passato, rinnoverò con l’Inter. L’ufficialità arriverà, io intanto gioco. Il mioqui. L'articolo ilNapolista.

FcInterNewsit : Prima pagina GdS - Lautaro Martinez annuncia: 'Sì, rinnovo con l'Inter. Il mio futuro è qui a Milano' - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - OptaPaolo : 6 - Lautaro Martínez e Romelu Lukaku si sono scambiati sei assist in questa Serie A, almeno due in più di ogni altr… - napolista : Lautaro Martinez: 'Sono stato vicino al Barcellona ma il mio futuro è all'Inter' L'attaccante a La Gazzetta dello S… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Lautaro Martinez: 'Stavo finendo al Barcellona, ora rinnovo e mi tatuo lo scudetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Martinez

Hanno scelto la par condicio per Juventus e Inter, senza far rientrare più nei loro piani il nome di. Il Toro, infatti, rinnoverà con i nerazzurri. Gli obiettivi sono Bastoni e ...Un momento di forma straordinario condito con il primo posto in classifica e un distacco di quattro punti sulla seconda, perdi certo non è un caso : "Questo primo posto regala sensazioni positive, mai mi era capitato con un distacco simile sulla seconda. Fa piacere, perché non è casuale ma il frutto di ...Viste le difficoltà di cassa, l'Inter sta concentrando il suo mercato su operazioni intelligenti e low cost, spulciando la lista dei giocatori vicini alla scadenza di ...Calciomercato Inter: Lautaro Martinez faceva gola al Barcellona, e il rinnovo che stentava ad arrivare alimentava voci di mercato.