Lautaro: 'Io, l'Inter, Nina e i pannolini. Rinnovo e mi tatuo lo scudetto' (Di sabato 27 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Inter : ?? | LU-LA #Lautaro è il 2° straniero più giovane di sempre a segnare una marcatura multipla in A in un… - Inter : ???? | LAAAAAUTIIIIIIIIII!!! 57' - Ripartenza perfetta dei nerazzurri: #Perisic appoggia per #Lautaro che deposita (… - Inter : ?? | TOOOOOROOOOOO!!! 5' - Cross al bacio di #Lukaku e colpo di testa vincente di #Lautaro!!! DAAAAIIII!!! ??????… - charloza56 : RT @marifcinter: Lautaro: “Rinnovo con l’Inter, il mio futuro è qui e sarò a Milano per molto tempo. Conte ha cambiato la mia testa” https:… - BarcelonavsJuve : Lautaro: 'Io, l’Inter, Nina e i pannolini. Rinnovo e mi tatuo lo scudetto' Esto dicen en Italia de la Final -