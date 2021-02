L'aumento dei casi fa scivolare la Romagna verso l'arancione scuro: in arrivo nuove restrizioni (Di sabato 27 febbraio 2021) La Romagna si prepara a passare in 'zona arancione scuro' nei primi giorni della prossima settimana. E' quanto emerso da una serie di incontri svoltisi tra venerdì sera e sabato pomeriggio tra i ... Leggi su cesenatoday (Di sabato 27 febbraio 2021) Lasi prepara a passare in 'zona' nei primi giorni della prossima settimana. E' quanto emerso da una serie di incontri svoltisi tra venerdì sera e sabato pomeriggio tra i ...

repubblica : Folla sui Navigli nell'ultimo venerdì di zona gialla a Milano: Il governo ha comunicato questa sera alla Lombardia… - fattoquotidiano : Scuola, Sebastiani (Cnr): “L’aumento dei ricoveri in terapia intensiva è maggiore nelle Regioni dove si è tornati p… - Agenzia_Ansa : Biden: 'Bene il piano vaccini ma non è il momento di rilassarsi'. Mette in guardia contro il rischio di un nuovo au… - infoitinterno : L'aumento dei casi fa scivolare la Romagna verso l'arancione scuro: in arrivo nuove restrizioni - 055firenze : Covid-19, aumento dei contagi: Firenze in fascia intermedia, variante inglese al 40% #COVID #firenze… -