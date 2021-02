Larissa Iapichino, la nuova stella d'Italia: vale già un milione di euro (Di sabato 27 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

matteorenzi : 6.91 nel salto in lungo! Ecco il video del record mondiale under 20 di Larissa Iapichino, una diciottenne strepitos… - GassmanGassmann : Larissa Iapichino ... 6.91 !!! Record mondiale junior e qualifica per #Tokio2021 !!! Italiana ,nera, grandissima!!!… - matteosalvinimi : Straordinaria Larissa Iapichino, atleta delle Fiamme Gialle! A soli 18 anni entra nella storia dell'atletica eguagl… - Gazzetta_it : Larissa #Iapichino: la nuova stella dell’atletica vale quasi 1 milione di euro Sport&Business di @marcoiaria1… - ire71ropelato : RT @GabrieleMuccino: Larissa Iapichino, l’Italia che vince. -

Ultime Notizie dalla rete : Larissa Iapichino Larissa Iapichino, la nuova stella d'Italia: vale già un milione di euro Era una bambina quando entrò nelle case degli italiani assieme alla mamma famosa, nella pubblicità della Kinder. Adesso è una donna che salta divinamente e realizza campagne pubblicitarie con marchi d'...

Euroindoor da record: 47 nazioni e 733 atleti L'azzurro è anche uno dei nove leader mondiali della stagione in gara alla rassegna continentale: di questa ristretta élite fa parte anche la 18enne Larissa Iapichino, capolista nel lungo, che è una ...

Larissa Iapichino, il papà: "É una leonessa e io sono il suo punching ball"

Merel Maes, la ragazza di 16 anni che salta 1.91 debutta agli Euroindoor di Torun Mentre in Italia ci stropicciamo gli occhi godendoci i voli in lungo di Larissa Iapichino, in Belgio una giovanissima atleta spicca nel salto in alto: si chiama Merel Maes, ha appena 16 anni e i suoi ...

