Lady Jimenez | il bikini è da urlo | fan impazziti per lo scatto sexy di Cote Lopez FOTO

(Di sabato 27 febbraio 2021) Pioggia di like e commenti per l’ultimopostato sui social daè immortalata inin una spiaggia da sogno ed a catturare l’attenzione è specialmente il suo lato B. Curve perfette e corpo da sballo per la donna, tanto che nei commenti si è scatenato anche Luis, ex Inter. Il post diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? Lo?pez?CLo? (@m) SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Lady Jimenez

Zazoom Blog

FOTO - Lady Jimenez, il bikini è da urlo: fan impazziti per lo scatto sexy di Cote Lopez. Esilarante anche il commento dell'ex Inter.Cote Lopez torna a far parlare di sè e lo fa mettendo in mostra un fisico statuario e curve mozzafiato. Una vista paradisiaca per le migliaia di followers della compagna di Luis Jimenez, ex giocatore ...