Lady Gaga | ritrovati i suoi 2 bulldog francesi | svelato il presunto motivo del rapimento

Leggi su biccy

(Di sabato 27 febbraio 2021) Buone notizie, finalmente Koji e Gustav sono sani e salvi con la famiglia di. Ieri notte una donna ha riportato i duerapiti della Germanotta in una stazione della Polizia a Los Angeles. La signora ha dichiarato di averli trovati per strada e pare infatti che non sia collegata in nessun modo al. Adesso molto probabilmente la benefattrice riceverà la ricompensa di mezzo milione di dollari offerta dalla popstar di Rain On Me. “Fonti delle forze dell’ordine ci dicono che venerdì sera una donna ha consegnato i cani a una stazione della polizia di Los Angeles. Ci è stato detto che i cani sono rimasti illesi e si sono riuniti con il team di. – si legge su TMZ – Le nostre fonti dicono che la donna sembra essere estranea al...