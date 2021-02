Lady Gaga, ritrovati i cani rapiti: la cantante aveva offerto 500 mila dollari di ricompensa (Di sabato 27 febbraio 2021) I due bulldog di Lady Gaga sono tornati a casa. Lo riporta Tmz, secondo cui i cani stanno bene e gli autori del rapimento sono ancora latitanti. Koji e Gustav erano stati rapiti dopo che il loro dog... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) I due bulldog disono tornati a casa. Lo riporta Tmz, secondo cui istanno bene e gli autori del rapimento sono ancora latitanti. Koji e Gustav erano statidopo che il loro dog...

SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - repubblica : Salvi i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti: una donna li ha riportati alla polizia: I due bulldog Koji e Gust… - Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - Bruna92992059 : RT @Marco_dreams: Il progresso dell’umanità. -Ritrovati in due giorni i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti. C’era una taglia di mezzo… - bedel1945 : i Bulldog di Lady Gaga sono stati rimossi per motivi politici? ...appartenenti a Lady Gaga e catturati durante una… -