Lady Gaga, ritrovati i cani rapiti: la cantante aveva offerto 500 mila dollari di ricompensa (Di sabato 27 febbraio 2021) I due bulldog di Lady Gaga sono tornati a casa. Lo riporta Tmz, secondo cui i cani stanno bene e gli autori del rapimento sono ancora latitanti. Koji e Gustav erano stati rapiti dopo che il loro dog... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) I due bulldog disono tornati a casa. Lo riporta Tmz, secondo cui istanno bene e gli autori del rapimento sono ancora latitanti. Koji e Gustav erano statidopo che il loro dog...

repubblica : Salvi i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti: una donna li ha riportati alla polizia: I due bulldog Koji e Gust… - Agenzia_Ansa : Ritrovati i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - powercyruz : Ascoltando lady gaga per le vie di milano e cercando di attirarla con la forza del pensiero omosessuale - marika_donne : RT @ToniaPeluso: Se non riusciamo a portare Lady Gaga a Sanremo possiamo farci parlare Malgioglio che vanta un legame di parentela da anni.… -