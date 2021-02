Lady Gaga, ritrovati i cani rapiti (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono stati ritrovati, sani e salvi, i bulldog francesi di Lady Gaga. I due cani erano stati rubati due giorni fa a Los Angeles. Koji e Gustav sono stati consegnati a una stazione di polizia di Los Angeles venerdì sera da una donna che sembra essere “estranea e non associata” alla rapina a mano armata. “Posso confermare che i cani sono stati localizzati e sono al sicuro”, ha confermato il capitano Jonathan Tippet, citato dai media americani. Lady Gaga aveva offerto 500mila dollari di ricompensa a chiunque le avesse riportato indietro i suoi bulldog francesi. L’artista si trova attualmente a Roma per le riprese del nuovo film di Ridley Scott, ‘Gucci’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono stati, sani e salvi, i bulldog francesi di. I dueerano stati rubati due giorni fa a Los Angeles. Koji e Gustav sono stati consegnati a una stazione di polizia di Los Angeles venerdì sera da una donna che sembra essere “estranea e non associata” alla rapina a mano armata. “Posso confermare che isono stati localizzati e sono al sicuro”, ha confermato il capitano Jonathan Tippet, citato dai media ameriaveva offerto 500mila dollari di ricompensa a chiunque le avesse riportato indietro i suoi bulldog francesi. L’artista si trova attualmente a Roma per le riprese del nuovo film di Ridley Scott, ‘Gucci’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

