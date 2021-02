Lady Gaga, ritrovati i cani della cantante: il mistero del rapimento (Di sabato 27 febbraio 2021) I cani della cantante Lady Gaga erano stati rapiti ma, a quanto è stato riportato, ora sono stati ritrovati. Il mistero del rapimento svelato. La notizia dei cani della popolare cantante Lady Gaga ha fatto il giro del mondo. La sera del 24 febbraio 2021, il dog sitter Ryan Fischer, che si occupava dei tre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 febbraio 2021) Ierano stati rapiti ma, a quanto è stato riportato, ora sono stati. Ildelsvelato. La notizia deipopolareha fatto il giro del mondo. La sera del 24 febbraio 2021, il dog sitter Ryan Fischer, che si occupava dei tre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Salvi i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti: una donna li ha riportati alla polizia: I due bulldog Koji e Gust…

SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo.

Agenzia_Ansa : Ritrovati i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti