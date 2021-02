Lady Gaga: i suoi cani rapiti sono stati consegnati alla polizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Per fortuna si è conclusa su una nota positiva la vicenda che ha coinvolto la star Lady Gaga, i suoi cani, e il dog-sitter durante una passeggiata per le strade di Los Angeles. Tutto è bene quel che finisce bene. I cani della star Lady Gaga, rapiti nella giornata di mercoledì durante una passeggiata, sono stati ritrovati e consegnati alla polizia di Los Angeles. Stabili anche le condizioni del dog sitter. È successo qualche ora fa: i due cagnolini rapiti lo scorso mercoledì sono tornati a casa, dopo che una donna li ha riconsegnati alla LAPD Olympic station verso le sei del pomeriggio. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Per fortuna si è conclusa su una nota positiva la vicenda che ha coinvolto la star, i, e il dog-sitter durante una passeggiata per le strade di Los Angeles. Tutto è bene quel che finisce bene. Idella starnella giornata di mercoledì durante una passeggiata,ritrovati edi Los Angeles. Stabili anche le condizioni del dog sitter. È successo qualche ora fa: i due cagnolinilo scorso mercoledìtornati a casa, dopo che una donna li ha riLAPD Olympicon verso le sei del pomeriggio. ...

SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - repubblica : Salvi i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti: una donna li ha riportati alla polizia: I due bulldog Koji e Gust… - Agenzia_Ansa : Ritrovati i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti - ANNAQuercia : Ritrovati i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti - Musica - ANSA - Floritmassimil1 : RT @simbaissad: i cani di Lady Gaga sono stati recuperati illesi ?? -