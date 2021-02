L’account Twitter sul fantacalcio inglese ha fatto scoprire la formazione dell’Aston Villa (Di sabato 27 febbraio 2021) Il fantacalcio al centro di una spy-story. Lo racconta Il Giornale. È successo che la scorsa settimana l’Aston Villa ha perduto contro il Leicester. E fin qui, siamo nella norma. Dopo la partita, però, il tecnico Dean Smith ha denunciato una fuga di notizie relativa all’assenza del trequartista Jack Grealish fin qui protagonista della stagione dell’Aston Villa. E questa fuga di notizia sarebbe dovuta al fantacalcio, o meglio a un account Twitter (FPL Insider) che ha creato un bot che segue tutti i profili di fantafootball di calciatori, allenatori ed assistenti di Premier League e registra le loro scelte, dettate dalla conoscenza diretta di infortunati e indisponibili. Le informazioni vengono pubblicate sul profilo Twitter, corredate anche dall’identità di chi ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilal centro di una spy-story. Lo racconta Il Giornale. È successo che la scorsa settimana l’Astonha perduto contro il Leicester. E fin qui, siamo nella norma. Dopo la partita, però, il tecnico Dean Smith ha denunciato una fuga di notizie relativa all’assenza del trequartista Jack Grealish fin qui protagonista della stagione. E questa fuga di notizia sarebbe dovuta al, o meglio a un account(FPL Insider) che ha creato un bot che segue tutti i profili di fantafootball di calciatori, allenatori ed assistenti di Premier League e registra le loro scelte, dettate dalla conoscenza diretta di infortunati e indisponibili. Le informazioni vengono pubblicate sul profilo, corredate anche dall’identità di chi ha ...

