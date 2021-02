La vita straordinaria di David Copperfield | ecco perché è un film da recuperare assolutamente in blu-ray

Leggi su movieplayer

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sfortunato nelle sale, con il lockdown arrivato una settimana dopo l'uscita, Ladiè unfrizzante e prezioso, che ora grazie al blu-ray si può ammirare in tutta la sua bellezza. Tra imeritevoli di maggior attenzione ma particolarmente sfortunati per la loro visibilità, a causa del lockdown dello scorso ottobre, c'è sicuramente Ladi. Ildiretto da Armando Iannucci era infatti uscito nelle sale il 26 ottobre, ma dopo una settimana (nella quale aveva avuto risultati al botteghino più che discreti considerata la situazione) era arrivata la chiusura dei cinema, che non permise in pratica il meritato passaparola. ...