La vigilia di Udinese-Fiorentina | le parole dei mister

(Di sabato 27 febbraio 2021) Luca Gotti e Cesare Prandelli hanno parlato ai microfoni alladi, match della ventiquattresima giornata di Serie A. Si gioca domenica 28 febbraio alle ore 15,00 presso la Dacia Arena. Cosa ha detto Gotti? Il tecnico dei friulani è ha parlato del match in programma domani. L’che giocherà domani sarà un squadra più gasata e più arrabbiata rispetto alla sfida con il Parma. Riguardo agli indisponibili, il tecnico ha dichiarato ciò: “Domani saremo in pochi ma sono sicuro che gli 11 che partiranno dall’inizio saranno carichi, così come tutti gli altri. È un’opportunità per i giocatori che hanno giocato meno“. Non saranno della gara Deulofeu e Ouwejan, alle prese con dei fastidi fisici. Riguardo al match di domani ilsi aspetta una estremamente equilibrata. ...