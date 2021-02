La super Ternana perde a Catanzaro | era l’unica squadra imbattuta nei cinque campionati top

(Di sabato 27 febbraio 2021) Lasi è fermata a, prima o poi doveva accadere. I giallorossi di Calabro si sono imposti per 2-1, mettendo fine a una strepitosa striscia delladi Lucarelli. Prima della trasferta in Calabria, laeraformazioneneitop (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia), addirittura meglio dell’inarrestabile Bayern e con tutte le dovute proporzioni. Una striscia di 19 vittorie e 5 pareggi prima dello stop in Calabria, un’autentica macchina da gol. Lacontinua a mantenere un vantaggio abissale, 12 punti sull’Avellino secondo, con il Bari (che ha vinto il derby con il Foggia) terzo a 46 punti. Foto:Twitter L'articolo proviene da ...

