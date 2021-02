La storia di Cherif Karamoko | il calciatore scappato dall’Africa e salvato in mare

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ladelha commosso il mondo del calcio. Ilha lasciato la sua casa in Africa per scappare dalla guerra e provare a diventare protagonista in Europa come giocatore. Il 20enne ha rischiato la vita: il barcone su cui viaggiava è affondato e il fratello è morto. L’episodio ha ovviamente sconvolto la sua vita, successivamente sono arrivate anche delle gioie proprio grazie alla sua professione. E’ considerato undi grande prospettiva ed in grado di fare la differenza nel calcio italiano. Le prossime stagioni saranno fondamentali per dimostrato tutte le qualità. Chi èè nato a Conakry, in Guinea, il 3 maggio del 2000. Dopo aver perso i ...

In Puntata latoccante e piena di forza del calciatoreKaramoko , che ha debuttato nel 2019 in serie B nel Padova . Una vita segnata dalla contemplazione della guerra, dalla disperata ...La sual'ha raccontata anche in in libri autobiografico: ' Salvati tu che hai un sogno '. Vediamo ora tutto quello che c'è da sapere su di lui.Karamoko: la biografiaKaramoko è ...Il calciatore Cherif Karamoko, che ha debuttato nel 2019 in serie B nel Padova, racconta per la prima in televisione, a Verissimo, la sua storia ...La guerra, la fuga sul barcone , la perdita del fratello e il sogno realizzato di giocare a calcio in Italia. Il calciatore Cherif Karamoko , che ...