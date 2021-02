La stangata per i club di serie A: perché ora gli sconti fiscali per i campioni dall’estero rischiano di sfumare (Di sabato 27 febbraio 2021) La partita sul regime fiscale speciale per gli sportivi professionisti che si trasferiscono in Italia rischia di finire ai supplementari e, se non si interviene rapidamente, con una sconfitta per il martoriato settore dello sport e, forse, del sistema Italia nel suo complesso. La problematica ruota attorno alla disciplina prevista dal D.lgs. n. 147/2015 (modificato dal D.L. 34/2019). Si tratta del particolare regime tributario applicabile ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che operano nelle discipline professionistiche riconosciute dal CONI (calcio, basket, ciclismo, golf) e che, residenti per almeno due anni all’estero, decidono di spostare la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività lavorativa. Per questi soggetti, i redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta in Italia non concorrono alla formazione del reddito ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) La partita sul regime fiscale speciale per gli sportivi professionisti che si trasferiscono in Italia rischia di finire ai supplementari e, se non si interviene rapidamente, con una sconfitta per il martoriato settore dello sport e, forse, del sistema Italia nel suo complesso. La problematica ruota attorno alla disciplina prevista dal D.lgs. n. 147/2015 (modificato dal D.L. 34/2019). Si tratta del particolare regime tributario applicabile ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che operano nelle discipline professionistiche riconosciute dal CONI (calcio, basket, ciclismo, golf) e che, residenti per almeno due anni all’estero, decidono di spostare la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività lavorativa. Per questi soggetti, i redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta in Italia non concorrono alla formazione del reddito ...

