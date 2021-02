La solitudine di noi tifosi del Napoli non napoletani (Di sabato 27 febbraio 2021) Un incipit insolito: sono tifoso del Napoli, pur non essendo napoletano ed essendo vissuto a Napoli solo pochi anni nella mia vita, non decisivi per l’appartenenza alla Fede Azzurra, in quanto già abbondantemente ad essa devoto in precedenza. La mia è una situazione rara, non unica, ma sempre di estensione ridotta, per scarsità di soggetti con cui condividere le esagerate sofferenze, come anche l’ebbrezza dei pochi periodi luminosi, dove al massimo ci fu la simpatia interessata di alcuni tifosi milanesi (ma anche genoani, per fortuna!) per avere sottratto un campionato all’inter (1987) e al Milan (1990). Non mi pronuncio sulla coppa Uefa 1989, per il noto fenomeno più o meno trasversale in tutta la penisola, di sostenere nelle competizioni internazionali più spesso la squadra straniera rispetto a quella italiana, se diversa dalla ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Un incipit insolito: sono tifoso del, pur non essendo napoletano ed essendo vissuto asolo pochi anni nella mia vita, non decisivi per l’appartenenza alla Fede Azzurra, in quanto già abbondantemente ad essa devoto in precedenza. La mia è una situazione rara, non unica, ma sempre di estensione ridotta, per scarsità di soggetti con cui condividere le esagerate sofferenze, come anche l’ebbrezza dei pochi periodi luminosi, dove al massimo ci fu la simpatia interessata di alcunimilanesi (ma anche genoani, per fortuna!) per avere sottratto un campionato all’inter (1987) e al Milan (1990). Non mi pronuncio sulla coppa Uefa 1989, per il noto fenomeno più o meno trasversale in tutta la penisola, di sostenere nelle competizioni internazionali più spesso la squadra straniera rispetto a quella italiana, se diversa dalla ...

