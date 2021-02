La serrata delle scuole. Ecco dove chiuderanno (Di sabato 27 febbraio 2021) Valentina Dardari Secondo il Comitato tecnico scientifico la chiusura dovrà scattare oltre i 250 casi per 100mila abitanti. In zone arancioni decideranno i governatori Il Comitato tecnico scientifico sembra ormai aver deciso: le scuole verranno chiuse in tutte le zone rosse o ad alto rischio con più di 205 casi per 100mila abitanti. Questa la decisione del Cts presa questa mattina in riunione. dove saranno chiuse le scuole Oltre questa soglia scatteranno i lucchetti. In questo modo sarebbero 4 al momento a dover lasciare a casa gli studenti, ovvero Basilicata, Molise, Bolzano e Trento. Per le Regioni in zona arancione spetterà invece ai governatori decidere sul da farsi, scegliendo o meno di chiudere le scuole ed eventualmente ricorrere alla didattica a distanza. In zona gialla il ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Valentina Dardari Secondo il Comitato tecnico scientifico la chiusura dovrà scattare oltre i 250 casi per 100mila abitanti. In zone arancioni decideranno i governatori Il Comitato tecnico scientifico sembra ormai aver deciso: leverranno chiuse in tutte le zone rosse o ad alto rischio con più di 205 casi per 100mila abitanti. Questa la decisione del Cts presa questa mattina in riunione.saranno chiuse leOltre questa soglia scatteranno i lucchetti. In questo modo sarebbero 4 al momento ar lasciare a casa gli studenti, ovvero Basilicata, Molise, Bolzano e Trento. Per le Regioni in zona arancione spetterà invece ai governatori decidere sul da farsi, scegliendo o meno di chiudere leed eventualmente ricorrere alla didattica a distanza. In zona gialla il ...

