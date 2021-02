La Sea Watch in acque libiche con 147 migranti a bordo, cresce la pressione sull'Italia (Di sabato 27 febbraio 2021) Mauro Indelicato Le ultime due operazioni dell'Ong tedesca hanno dimostrato che il flusso di migranti verso l'Italia è in continua crescita, apprensione anche sul fronte sanitario Si trova ancora dinnanzi le acque libiche la nave Sea Watch 3, dell'omonima Ong tedesca. A bordo ci sono complessivamente 147 migranti, gli ultimi 102 sono saliti dopo un'operazione condotta nelle scorse ore. È stata quest'ultima la seconda missione nel giro di pochi giorni, visto che la nave aveva già soccorso 45 migranti in un punto non distante dalle coste della Tripolitania. Le ultime persone salite a bordo della Sea Watch 3, secondo gli attivisti tedeschi, erano a bordo di un gommone con un tubolare semi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Mauro Indelicato Le ultime due operazioni dell'Ong tedesca hanno dimostrato che il flusso diverso l'è in continua crescita, apprensione anche sul fronte sanitario Si trova ancora dinnanzi lela nave Sea3, dell'omonima Ong tedesca. Aci sono complessivamente 147, gli ultimi 102 sono saliti dopo un'operazione condotta nelle scorse ore. È stata quest'ultima la seconda missione nel giro di pochi giorni, visto che la nave aveva già soccorso 45in un punto non distante dalle coste della Tripolitania. Le ultime persone salite adella Sea3, secondo gli attivisti tedeschi, erano adi un gommone con un tubolare semi ...

