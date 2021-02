La scuola delle mogli di Molière stasera su Rai 5 (Di sabato 27 febbraio 2021) Di scena su Rai 5 La scuola delle mogli, una tragicommedia ancora molto attuale sul tema della manipolazione psicologica e sul maschilismo Per il sabato teatrale di Rai5 sul Canale 23, Rai Cultura propone lo spettacolo La scuola delle mogli di Molière, nella traduzione di Cesare Garboli con la regia teatrale di Arturo Cirillo, in prima tv stasera, sabato 27 febbraio alle 21.15. Regista televisiva della commedia, registrata al Teatro delle Muse di Ancona nel dicembre 2020, è Francesca Taddeini. La produzione, invece, è di Marche Teatro – Teatro di Rilevante Interesse Culturale – Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale. Tra gli interpreti, Arturo Cirillo nei panni di Arnolfo, alias Signor Del Ramo; ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Di scena su Rai 5 La, una tragicommedia ancora molto attuale sul tema della manipolazione psicologica e sul maschilismo Per il sabato teatrale di Rai5 sul Canale 23, Rai Cultura propone lo spettacolo Ladi, nella traduzione di Cesare Garboli con la regia teatrale di Arturo Cirillo, in prima tv, sabato 27 febbraio alle 21.15. Regista televisiva della commedia, registrata al TeatroMuse di Ancona nel dicembre 2020, è Francesca Taddeini. La produzione, invece, è di Marche Teatro – Teatro di Rilevante Interesse Culturale – Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale. Tra gli interpreti, Arturo Cirillo nei panni di Arnolfo, alias Signor Del Ramo; ...

