La scaletta della serata cover di Sanremo 2021: ospiti e duetti del 4 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) La scaletta della serata cover di Sanremo 2021 prevede che ogni artista in gara nella categoria si esibisca con un brano della tradizione musicale italiana. I 26 Big in gara hanno potuto scegliere se esibirsi con un ospite oppure in solitaria. Tanti coloro che hanno optato per un duetto sulle note di un brano della musica popolare italiana all'interno di una serata che non mette in standby la gara. Se infatti è vero che i 26 cantanti non si esibiranno con l'inedito sanremese, la votazione della terza serata andrà comunque ad influire sulla classifica generale e il voto dell'Orchestra andrà ad aggiungersi a quello della giuria demoscopica, del televoto e della

