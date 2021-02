La Sardegna prima regione in zona bianca, ristoranti aperti anche di sera (Di sabato 27 febbraio 2021) E' la Sardegna la prima regione italiana a raggiungere il traguardo della zona bianca, ossia quella a minore rischio per la diffusione del contagio da Covid-19. Lo ha stabilito l'ordinanza del ministero della Salute a fronte dei dati dell'ultimo periodo che hanno visto per tre settimane consecutive l'incidenza di nuovi casi sotto la soglia dei 50 ogni 100mila abitanti, con l'indice RT a 0,68, a fronte di un dato nazionale che invece, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità è allo 0,99%. L'ultimo dato sul tasso di positività si attestava all'1,7%, ben al di sotto del 6,3% fatto segnare a livello nazionale il 26 febbraio.La nuova "colorazione" entrerà in vigore da lunedì 1 marzo e, nelle parole dell'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, all'Unione Sarda: "Non sarà un liberi tutti". In ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 27 febbraio 2021) E' lalaitaliana a raggiungere il traguardo della, ossia quella a minore rischio per la diffusione del contagio da Covid-19. Lo ha stabilito l'ordinanza del ministero della Salute a fronte dei dati dell'ultimo periodo che hanno visto per tre settimane consecutive l'incidenza di nuovi casi sotto la soglia dei 50 ogni 100mila abitanti, con l'indice RT a 0,68, a fronte di un dato nazionale che invece, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità è allo 0,99%. L'ultimo dato sul tasso di positività si attestava all'1,7%, ben al di sotto del 6,3% fatto segnare a livello nazionale il 26 febbraio.La nuova "colorazione" entrerà in vigore da lunedì 1 marzo e, nelle parole dell'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, all'Unione Sarda: "Non sarà un liberi tutti". In ...

