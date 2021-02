La Sardegna passa in zona bianca: è la prima Regione in Italia. Ecco cosa si potrà fare da lunedì (Di sabato 27 febbraio 2021) Non solo passaggi da zone gialle ad arancioni e da arancioni a rosse. In un’Italia che si misura, di nuovo, con la crescita dei contagi e con gli inasprimenti delle restrizioni che ne conseguono, arriva anche una buona notizia: finalmente c’è una Regione in zona bianca. La prima. Si tratta della Sardegna, che da lunedì 1 marzo, quasi a un anno esatto dal primo lockdown, tornerà a quanto di più simile alla normalità si sia visto in questo periodo. L’ordinanza del ministero della Salute «La Sardegna passa in zona bianca. È in corso il tavolo di confronto tra ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regione Sardegna per definire le modalità ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Non sologgi da zone gialle ad arancioni e da arancioni a rosse. In un’che si misura, di nuovo, con la crescita dei contagi e con gli inasprimenti delle restrizioni che ne conseguono, arriva anche una buona notizia: finalmente c’è unain. La. Si tratta della, che da1 marzo, quasi a un anno esatto dal primo lockdown, tornerà a quanto di più simile alla normalità si sia visto in questo periodo. L’ordinanza del ministero della Salute «Lain. È in corso il tavolo di confronto tra ministero della Salute, Istituto superiore di sanità eper definire le modalità ...

