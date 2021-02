La Sardegna in zona bianca, è la prima regione d’Italia: cosa cambia (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ zona bianca la Sardegna. E’ la prima regione italiana a passare in zona bianca Covid. Il provvedimento sarà operativo da lunedì 1 marzo. Questo è stato deciso dal Ministero della Salute, come si legge nell’ordinanza appena firmata da Roberto Speranza con i nuovi colori delle Regioni sulla base dei dati e delle indicazioni della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 27 febbraio 2021) E’la. E’ laitaliana a passare inCovid. Il provvedimento sarà operativo da lunedì 1 marzo. Questo è stato deciso dal Ministero della Salute, come si legge nell’ordinanza appena firmata da Roberto Speranza con i nuovi colori delle Regioni sulla base dei dati e delle indicazioni della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

