La Sardegna in zona bianca da lunedì 1 marzo: cosa significa essere in zona bianca?

Cambi di colore all'orizzonte per diverse regioni ed una grande novità in vista per una delle isole, che passa in zona bianca. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che prevedono che da lunedì primo marzo le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte passeranno in zona arancione e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise in zona rossa. Ma la vera grande novità riguarda la Sardegna che da lunedì passa in zona bianca: vedremo in questo pezzo cosa significa. Ma prima andiamo a vedere come cambia la mappa dei colori delle regioni ...

