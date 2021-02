La Sardegna è la prima zona bianca: cosa si può fare (Di sabato 27 febbraio 2021) Il ministro Speranza firma la nuova ordinanza: la Sardegna diventa zona bianca, è la prima in Italia. Basilicata e Molise “rosse”, la Liguria è “gialla” La Sardegna è la prima zona bianca d’Italia. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Il titolare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 27 febbraio 2021) Il ministro Speranza firma la nuova ordinanza: ladiventa, è lain Italia. Basilicata e Molise “rosse”, la Liguria è “gialla” Laè lad’Italia. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Il titolare… L'articolo Corriere Nazionale.

Semplici carica il Cagliari: 'Dobbiamo accendere noi la scintilla per ripartire' CAGLIARI. Prima conferenza stampa pre partita per Leonardo Semplici, chiamato alla guida del Cagliari al posto di Eusebio Di Francesco: domani 28 febbraio la sfida già decisiva a Crotone, con il neo tecnico che ...

