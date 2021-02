La Sardegna cambia colore e diventa la prima zona bianca, cosa cambia (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo. Passano in area arancione le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca. Il tasso di positività nazionale sale al 6,3%. Oltre 4 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia, di cui 1,37 milioni di richiami. Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che questa mattina ha partecipato a una videoconferenza con il ministro Speranza, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il direttore generale del dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. Adesso il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe adottare una sua ordinanza che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo. Passano in area arancione le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. Lapassa in area. Il tasso di positività nazionale sale al 6,3%. Oltre 4 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia, di cui 1,37 milioni di richiami. Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che questa mattina ha partecipato a una videoconferenza con il ministro Speranza, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il direttore generale del dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. Adesso il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe adottare una sua ordinanza che ...

