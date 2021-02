La Roma rinuncia al nuovo stadio a Tor di Valle (Di sabato 27 febbraio 2021) La As Roma rinuncia al progetto dello stadio a Tor di Valle. Per la società giallorossa “non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse” La As Roma rinuncia alla realizzazione del progetto dello stadio a Tor di Valle. La decisione è contenuta in un passaggio di una delibera del cda della società giallorossa: “Il Consiglio di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 27 febbraio 2021) La Asal progetto delloa Tor di. Per la società giallorossa “non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse” La Asalla realizzazione del progetto delloa Tor di. La decisione è contenuta in un passaggio di una delibera del cda della società giallorossa: “Il Consiglio di… L'articolo Corriere Nazionale.

repubblica : ?? Roma, nuovo Stadio: la societa' sportiva rinuncia alla costruzione. 'Non sussistono i presupposti per progetto' - Agenzia_Dire : ?????? Una notizia clamorosa per tutti i tifosi della @OfficialASRoma: la società rinuncia al progetto progetto di u… - FBiasin : Stadio #TordiValle, la #Roma rinuncia: «Non ci sono più i presupposti per il progetto» Strano perché in Italia in… - Giacomo64994515 : Non era tutto pronto ?????? ?? La Roma rinuncia al progetto del nuovo stadio a Tor di Valle - fabiospes1 : RT @romatoday: Stadio della Roma, la società rinuncia e le opposizioni contro Raggi: 'Ecco perché non devono governare' -