La Roma ha detto di aver rinunciato alla costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle (Di sabato 27 febbraio 2021) La società di calcio della Roma ha detto di aver rinunciato alla costruzione del suo nuovo stadio nel quartiere Romano di Tor di Valle, dopo quasi 10 anni da quando si cominciò a parlare del progetto. In una delibera del Leggi su ilpost (Di sabato 27 febbraio 2021) La società di calcio dellahadidel suonel quartiereno di Tor di, dopo quasi 10 anni da quando si cominciò a parlare del progetto. In una delibera del

Tiziana99296006 : @LianaCiccina No lo è. Mi ha detto che va anche all’ assemblea ...infatti non capisco dove abbia visto tutta questa… - ilpost : La Roma ha detto di aver rinunciato alla costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle - restyle44 : #Friedkin ha detto che lo #StadioDellaRoma non si farà con questo progetto. Vuole essere lui a porre nuove condizio… - Faillaluca : Zingaretti sta seriamente pensando di candidarsi a sindaco di Roma - Vinciroma1 : @gloriasbott @Gfvip Ha detto quello che tutti noi abbiamo già pensato. Pierpaolo fuori non resiste a lungo con lei… -