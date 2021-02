La rivoluzione digitale del 5G: il mondo nuovo (Di sabato 27 febbraio 2021) Nella giornata del 23 febbraio il presidente di Zte Xu Ziyang ha tenuto un discorso alla cerimonia di apertura dell’edizione 2021 del Mobile World Congress (Mwc) di Shanghai. Il presidente della telco cinese ha focalizzato il suo intervento sul tema del futuro della rivoluzione digitale in corso concentrandosi particolarmente sugli sviluppi dettati dagli avanzamenti della tecnologia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 27 febbraio 2021) Nella giornata del 23 febbraio il presidente di Zte Xu Ziyang ha tenuto un discorso alla cerimonia di apertura dell’edizione 2021 del Mobile World Congress (Mwc) di Shanghai. Il presidente della telco cinese ha focalizzato il suo intervento sul tema del futuro dellain corso concentrandosi particolarmente sugli sviluppi dettati dagli avanzamenti della tecnologia InsideOver.

