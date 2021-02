La prima isola energetica al mondo: un progetto danese (Di sabato 27 febbraio 2021) Entro il 2030 l’ambizioso progetto della Danimarca prenderà campo. I danesi cambieranno il modo di fare energia per mezzo di un’isola artificiale. Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Entro il 2030 l’ambiziosodella Danimarca prenderà campo. I danesi cambieranno il modo di fare energia per mezzo di un’artificiale.

IsolaDeiFamosi : L’attesa è quasi finita: la nostra Ilary Blasi vi ricorda che manca pochissimo all’#Isola! ?? ?? Da Lunedì 15 Marz… - streetwalker97 : RT @IsolaDeiFamosi: L’attesa è quasi finita: la nostra Ilary Blasi vi ricorda che manca pochissimo all’#Isola! ?? ?? Da Lunedì 15 Marzo in… - Methamorphose30 : RT @IsolaDeiFamosi: L’attesa è quasi finita: la nostra Ilary Blasi vi ricorda che manca pochissimo all’#Isola! ?? ?? Da Lunedì 15 Marzo in… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: La #Sardegna diventa #zonabianca: è la prima regione in tutta Italia. Con i dati epidemiologici positivi il ministro Speranza d… - lucainge_tweet : Sardegna per prima in zona bianca: l’isola felice dei ristoranti -