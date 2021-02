La Pixar rende omaggio all’Italia col nuovo film d’animazione “Luca” Il trailer è appena uscito

(Di sabato 27 febbraio 2021) E’ online il primodi ‘‘, iloriginale Disney eche arriverà nelle sale italiane l’estate prossima. ‘’ è una storia divertente ed emozionante che parla di amicizia e di crescita personale. Ilè diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3). Casarosa era già salito agli onori della cronaca dopo la regia del poetico cortometraggio“La Luna“. Che veniva proiettato nei cinema prima del“Ribelle – The Brave“. Ilè ambientato in una città della riviera ligure Ambientato in una città di mare della Riviera ligure, l’originale...

Diretto dal candidato all'Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), Luca arriverà quest'estate nelle sale italiane. Luca, il nuovo film d'animazione originale Disney ...Ci sono due mondi, anche se le vicende si collocano un po' di più nel mondo umano, anche perché la nostra intenzione è quella di portare tutto il mondo in Italia, in questa piccola cittadina italiana ...