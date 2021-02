La pandemia impoverisce gli italiani | -1 650 euro a famiglia

(Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lagli. Ad un anno dallo scoppio della crisi pandemica, alle famiglie italiane sono venuti a mancare in media, e nonostante i numerosi ristori, 1.650di redditi. E le prospettive di recupero sono lente e dipendenti dagli esiti della campagna vaccinale, attualmente in ritardo sugli obiettivi fissati: continuando così, a fine 2021, il reddito medio delle famiglie sarà ancora 512inferiore ai livelli pre-crisi. A stimarlo è Confesercenti. A livello territoriale, alla fine del corrente anno la distanza maggiore dalle condizioni pre Covid si registrerebbe in Emilia Romagna (-897), seguita dalle Marche (-807). Resterebbe invece al di sotto dei 200la perdita delle famiglie pugliesi. ...

