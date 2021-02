La nuova vita dell’ex ministro Minniti, da aspirante leader del Pd a capo di una fondazione sul Mediterraneo per Leonardo (Di sabato 27 febbraio 2021) Dimissioni irrevocabili consegnate al presidente della Camera Roberto Fico e una nuova vita lontana da Montecitorio: Marco Minniti, 64 anni, lascia lo scranno da deputato del Partito democratico per rispondere alla chiamata di una nuova fondazione nata in seno a Leonardo. La società – erede di Finmeccanica – controllata per il 30% dal ministero dell’Economia, ha creato una fondazione e ne ha affidato la presidenza all’ex ministro dell’Interno del governo Gentiloni. Med-or è il nome della struttura che si pone l’obiettivo di sviluppare rapporti tra i Paesi del Mediterraneo e dell’Oriente. Minniti, simbolo della sinistra riformista italiana che nel 2018 aveva annunciato persino la candidatura alla segreteria del Pd – ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Dimissioni irrevocabili consegnate al presidente della Camera Roberto Fico e unalontana da Montecitorio: Marco, 64 anni, lascia lo scranno da deputato del Partito democratico per rispondere alla chiamata di unanata in seno a. La società – erede di Finmeccanica – controllata per il 30% dal ministero dell’Economia, ha creato unae ne ha affidato la presidenza all’exdell’Interno del governo Gentiloni. Med-or è il nome della struttura che si pone l’obiettivo di sviluppare rapporti tra i Paesi dele dell’Oriente., simbolo della sinistra riformista italiana che nel 2018 aveva annunciato persino la candidatura alla segreteria del Pd – ...

