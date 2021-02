La mossa degli Stati Uniti che dovrebbe facilitare l’arrivo della web tax (Di sabato 27 febbraio 2021) Ora c’è una data: entro la fine della prossima estate si potrebbe arrivare all’accordo per l’istituzione della famosa Web Tax che obbligherebbe le multinazionali che operano online a versare i propri contribuiti (almeno per una soglia minima che sarà stabilita in fase di contrattazione) non solo nei Paesi dove hanno la sede fiscale, ma in tutti quegli Stato in cui operano e sono attivi. Una rivoluzione copernicana attesa da anni e su cui, da diverso tempo, stanno lavorando i Paesi dell’Ocse. E l’accelerazione è arrivata con la mossa degli Stati Uniti che hanno dichiarato di voler superare la clausola del cosiddetto ‘approdo sicuro’ che ha condizionato qualsiasi tipo di trattativa. LEGGI ANCHE > Pastorino: «Basta balbettare sulla web tax, dobbiamo intervenire sui giganti ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 27 febbraio 2021) Ora c’è una data: entro la fineprossima estate si potrebbe arrivare all’accordo per l’istituzionefamosa Web Tax che obbligherebbe le multinazionali che operano online a versare i propri contribuiti (almeno per una soglia minima che sarà stabilita in fase di contrattazione) non solo nei Paesi dove hanno la sede fiscale, ma in tutti quegli Stato in cui operano e sono attivi. Una rivoluzione copernicana attesa da anni e su cui, da diverso tempo, stanno lavorando i Paesi dell’Ocse. E l’accelerazione è arrivata con lache hanno dichiarato di voler superare la clausola del cosiddetto ‘approdo sicuro’ che ha condizionato qualsiasi tipo di trattativa. LEGGI ANCHE > Pastorino: «Basta balbettare sulla web tax, dobbiamo intervenire sui giganti ...

LizzyFlour : Mossa elegante di Cromodino: 'Se sono l ultimo degli ultimi, giocando contro Tommaso magari si nota meno. #gfvip - lucasprezioso : RT @SunshineMarcoB: Stefania e Samantha in nomination, come era prevedibile. Televoto lampo come mossa strategica degli autori per dribblar… - SunshineMarcoB : Stefania e Samantha in nomination, come era prevedibile. Televoto lampo come mossa strategica degli autori per drib… - DanielaColi2 : Il report su Khashoggi potrebbe essere una mossa di Biden per riprendere il controllo dell'Arabia saudita che con… - General_Kuroki : @Chicca_colors Perche' e' convinta di questo signorina ? io non penso che Pierpaolo possa avere piu' sostenitori de… -

Ultime Notizie dalla rete : mossa degli Draghi, dopo il governo di discontinuità ci vorrebbe il doppio turno Renzi, con una mossa a sorpresa che spiazza il segretario del Pd Zingaretti, apre ad un governo con ...su cui quei governi in larga misura si fondavano ma anche e soprattutto per la chiarezza degli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Febbraio: ...dei risparmi alle spese per le intercettazioni sostenute dagli uffici giudiziari italiani degli ... Bce, con FDI che pensa al dopo - Foa La mossa " Funzionario vicino a Gabrielli Curcio per Borrelli: ...

Aziende B2B, la mossa dei dati per resistere all'attacco delle startup EconomyUp Twitter cambia Per alcuni post si dovrà pagare di Elena Comelli Qualcosa si muove nel mondo delle piattaforme social. Dopo il braccio di ferro del governo australiano con Google e Facebook sui contenuti da pagare agli editori, ora è Twitter a mett ...

Sportello per l’assistenza ai ’consumatori digitali’ Creato con risorse dello Stato per sensibilizzare sul rischio delle truffe ma anche per insegnare ad accedere ai tanti servizi che la rete offre ...

Renzi, con unaa sorpresa che spiazza il segretario del Pd Zingaretti, apre ad un governo con ...su cui quei governi in larga misura si fondavano ma anche e soprattutto per la chiarezza......dei risparmi alle spese per le intercettazioni sostenute dagli uffici giudiziari italiani... Bce, con FDI che pensa al dopo - Foa La" Funzionario vicino a Gabrielli Curcio per Borrelli: ...di Elena Comelli Qualcosa si muove nel mondo delle piattaforme social. Dopo il braccio di ferro del governo australiano con Google e Facebook sui contenuti da pagare agli editori, ora è Twitter a mett ...Creato con risorse dello Stato per sensibilizzare sul rischio delle truffe ma anche per insegnare ad accedere ai tanti servizi che la rete offre ...