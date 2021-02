La moglie chatta e lui si infuria | insulti | schiaffi e botte a lei e al figlio che la difende

(Di sabato 27 febbraio 2021) Un uomo ha attaccato violentemente lasolo perchè stavando al cellulare. Ilha fatto da scudo per poi chiamare la polizia Aggredita dal marito che voleva ‘darle una lezione’ solo perchè stava utilizzando il proprio smartphone perre sui social. Ha dell’assurdo ma è quanto accaduto a Partinico, comune della povincia di L'articolo NewNotizie.it.

SkyTG24 : Partinico, vede moglie che chatta sui social e la picchia: un arresto - leone150872 : RT @Today_it: La moglie chatta sui social e il marito la prende a calci: finisce male - Today_it : La moglie chatta sui social e il marito la prende a calci: finisce male - ILOVEPACALCIO : #Partinico: la moglie chatta sui social e il marito la riempie di botte - arrestato - DirettaSicilia : Picchia la moglie perché chatta col cellulare, arrestato a Partinico, -

Ultime Notizie dalla rete : moglie chatta

La Sicilia

L'uomo avrebbe cercato di sottrarle il telefono strappandoglielo via a forza, per scoprire con chi stava chattando: ma dopo aver guardato lo schermo si è accanito sullaspingendola con forza e ...Con schiaffi e spintoni, l'uomo si è appropriato del cellulare dellae ha proseguito ad ingiuriarla. Il figlio ha reagito e ha protetto la madre, facendo scattare l'allarme e chiamando al ...Un uomo ha attaccato violentemente la moglie solo perchè stava chattando al cellulare ... una lezione’ solo perchè stava utilizzando il proprio smartphone per chattare sui social. Ha dell’assurdo ma è ...La Polizia di Stato, a Palermo e a Partinico (PA), ha messo fine alle violenze nei confronti di due donne. Arrestati i rispettivi coniugi ...