La leggenda di Frozen, su Disney+ il corto che si ispira a Fantasia

L'intervista agli autori e ai produttori de La leggenda di Frozen, il corto, diretto da Jeff Gipson, ispirato a Fantasia e che unisce la musica ai cristalli di ghiaccio di Frozen. Da quando Arendelle è apparso per la prima volta sul grande schermo nel 2013, il mondo Frozen si è letteralmente incastonato come una gemma nell'immaginario collettivo. Frozen - Il regno di ghiaccio, diretto da Jennifer Lee (oggi direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios) e Chris Buck, ha vinto i premi Oscar per il miglior film di animazione e la migliore canzone originale (Let it go di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez), superato il miliardo di dollari al botteghino e messo d'accordo pubblico e critica. Ma soprattutto ha creato un franchise inarrestabile: nel ...

