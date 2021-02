La Juve frena a Verona | Ronaldo la illude | Barak la riprende

(Di sabato 27 febbraio 2021) Lasbatte sul, in una serata fredda e ventosa. Al Bentegodi finisce 1 - 1:rompe gli equilibri al 49' con il gol n. 19 in campionato,al 77' firma il pareggio. L'...

Il Verona ferma lasull'1 - 1 al Bentegodi. Succede tutto nella ripresa: Ronaldo sblocca il risultato al 4' su assist di Chiesa, Barak pareggia i conti di testa al 32' sul cross di Zaccagni. Con questo risultato i ...L'avvicinamento bianconero a Inter e Milan rallenta (anche se laha sempre una gara in meno). Mentre Ronaldo, al quarto gol nelle ultime 4 gare di campionato, si porta a una sola lunghezza dal ...Continua il periodo nero della Juventus, che nell'anticipo del sabato sera a Verona non riesce ad andare oltre l'1-1, che forse anzi va ...Finisce 1-1 il match tra Hellas Verona e Juventus. Con questo risultato i bianconeri restano a quota 46 in classifica, 7 in meno rispetto alla capolista Inter che giocherà domani contro ...