La guerra del peperoncino (Di sabato 27 febbraio 2021) La pandemia ha cambiato i consumi a tavola, e ora la richiesta dell'alimento si è moltiplicata. Peccato che il prodotto cinese, meno pregiato e meno sicuro, ma venduto a un costo quattro volte inferiore, abbia ormai soppiantato quello nazionale. Siamo tutti un po' Ferdinando Mericoni: «Maccarone m'hai provocato? E io te distruggo, me te magno». I tempi però cambiano e invece di essere un Americano a Roma oggi Alberto Sordi potrebbe essere un cinese a tavola: un piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino potrebbe non avere nulla d'italiano. È l'effetto virus cinese: in tutti i sensi. Per via della pandemia abbiamo cambiato i nostri consumi: mangiamo più pasta perché stiamo in casa, mangiamo più peperoncini convinti che tengano lontano il virus e lo stesso vale per l'aglio. Così il nostro piatto di spaghetti non solo è appetitoso ma ha un retrogusto antivirale.

