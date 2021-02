La figlia muore a 27 anni, Insigne è il regalo per i genitori di Nicola: la storia a “C’è posta per te” (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Sono qui per mettere un cerotto sul vostro cuore” Così Nicola si rivolge ai genitori per far si che si riprendano dopo il dramma della sorella Patrizia, morta dopo due interventi chirurgici a soli 27 anni per una grave malattia. Protagonista di questa sorpresa Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, tra gli ospiti del programma di Canale 5 a “C’è posta per te” condotto da Maria De Filippi. Nicola vuol chiedere perdono ai genitori per non essere riuscito a colmare il vuoto lasciato dalla morte della sorella e con l’aiuto di Lorenzo Insigne vuole sorprenderli. “Voglio chiedere scusa perché non riesco a fare quello che riusciva a fare mia sorella – dice Nicola – farli sorridere, ridere. Vorrei ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Sono qui per mettere un cerotto sul vostro cuore” Cosìsi rivolge aiper far si che si riprendano dopo il dramma della sorella Patrizia, morta dopo due interventi chirurgici a soli 27per una grave malattia. Protagonista di questa sorpresa Lorenzo, attaccante e capitano del Napoli, tra gli ospiti del programma di Canale 5 a “C’èper te” condotto da Maria De Filippi.vuol chiedere perdono aiper non essere riuscito a colmare il vuoto lasciato dalla morte della sorella e con l’aiuto di Lorenzovuole sorprenderli. “Voglio chiedere scusa perché non riesco a fare quello che riusciva a fare mia sorella – dice– farli sorridere, ridere. Vorrei ...

