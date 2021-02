La corrente calda dell’Atlantico rallenta | a rischio il clima europeo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il Nord America trasformato in un deserto di ghiaccio. Un’onda gigantesca che si abbatte su Manhattan travolgendo ogni ostacolo. Un piccolo gruppo di sopravvissuti asserragliati nella biblioteca di New York circondata da lupi ululanti. Era il 2004 e nelle sale usciva The day after tomorrow (L’alba del giorno dopo) di Roland Emmerich, il primo kolossal sul cambiamentotico. All’epoca la scelta di un finale drammaticamente freddo per la crisitica aveva fatto discutere visto che, come è noto, si va verso un rismento globale destinato, nel più ottimistico degli scenari, a non fermarsi prima di un aumento di due gradi rispetto all’era preindustriale. Ma in realtà quell’ipotesi, sia pure elaborata in salsa holliwoodiana, ha un fondamento scientifico che riguarda soprattutto l’Europa occidentale. E oggi, a distanza di 17 anni ...