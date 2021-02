La battaglia "i gay interpretano i gay" confligge col mestiere dell'attore (Di sabato 27 febbraio 2021) “Nessuno è perfetto” è la nota frase finale di un capolavoro del cinema classico, A qualcuno piace caldo, di Billy Wilder, che termina con Jack Lemmon vestito da donna – come ha fatto per quasi tutto il film – mentre riceve una esplicita proposta di accoppiamento da un miliardario che in questo modo replica all’ammissione di Lemmon di essere un uomo. Nessuno è perfetto potrebbe essere anche il motto delle associazioni che lottano in difesa dei diritti LGBT e la tagline dell’idea, un’acquisizione contemporanea, che gli orientamenti sessuali disegnano dei confini sfrangiati, sovrapponibili, multipli che descrivono un territorio colorito e irregolare più che una categorizzazione rigida e incontrovertibile. Capire chi si è e chi si ama è un percorso che può essere lungo e complesso attraverso uno spazio irto di steccati. Russel T. Davies, autore e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) “Nessuno è perfetto” è la nota frase finale di un capolavoro del cinema classico, A qualcuno piace caldo, di Billy Wilder, che termina con Jack Lemmon vestito da donna – come ha fatto per quasi tutto il film – mentre riceve una esplicita proposta di accoppiamento da un miliardario che in questo modo replica all’ammissione di Lemmon di essere un uomo. Nessuno è perfetto potrebbe essere anche il mottoe associazioni che lottano in difesa dei diritti LGBT e la tagline’idea, un’acquisizione contemporanea, che gli orientamenti sessuali disegnano dei confini sfrangiati, sovrapponibili, multipli che descrivono un territorio colorito e irregolare più che una categorizzazione rigida e incontrovertibile. Capire chi si è e chi si ama è un percorso che può essere lungo e complesso attraverso uno spazio irto di steccati. Russel T. Davies, autore e ...

HuffPostItalia : La battaglia 'i gay interpretano i gay' confligge col mestiere dell'attore - eugenia__94 : @Alphamari82 @croccantinooooo Ha rilasciato questa intervista - anitram39126789 : RT @tutticomemily: Per me tutte le accuse appellate a Tommaso Zorzi fatte in questi giorni, cadono quando da un lato ho lui eletto icona ga… - pairsonnalitesF : APIT — Imma Battaglia su Dayane e Rosalinda “manipolazione e forzatura” e sul GF Vip “esibizione ...: ... del Grand… - pairsonnalitesF : [ Stigmabase IT ] Imma Battaglia su Dayane e Rosalinda “manipolazione e forzatura” e sul GF Vip “esibizione ...: ..… -