La battaglia della Lega sui Taser? Lamorgese risponde che le prime due gare sono andate deserte (Di sabato 27 febbraio 2021) Visto che con ogni probabilità sui migranti la Lega, nonostante abbia piazzato un suo uomo al Viminale, Nicola Molteni, come sottosegretario, non toccherà palla, Salvini sta provando a rivendersi la battaglia sui Taser alle forze dell'ordine come un grande obiettivo. Il leader della Lega ha spiegato che non si sa che fine abbia fatto quel dossier che quando era ministro dell'Interno. Ma la realtà è che le gare sono andate deserte, spiega Alessandra Ziniti sul Corriere: Difficile pensare che su decisioni di questa portata la Lega possa toccare palla con un sottosegretario che certamente non riceverà la deLega all'immigrazione, che la ministra terrà probabilmente per sé. Il primo segnale è già arrivato.

