KISS End of the Road | aggiunta tappa al tour

I KISS hanno annunciato le nuove date per il world tour d'addio della band, End Of The Road, che riprenderà durante l'estate. La band ha deciso di aggiungere una tappa alla fine del tour, che avrà luogo a Townsville, Australia, il 4 dicembre. KISS End of the Road: aggiunta una tappa al tour? La famosa band britannica KISS ha annunciato una serie di tappe in Australia per la fine del 2021 come parte di un tour d'addio. Il world tour End Of The Road riprenderà quest'estate. La tournée, della durata di tre settimane, si comporrà di sette date di spettacoli. I KISS canteranno nella loro prima tappa ...

