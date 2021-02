Khashoggi, quando Bonino invitò la vedova: ‘Lottare contro l’impunità per l’omocidio e non legittimare il regime di Bin Salman’ (Di sabato 27 febbraio 2021) “Queste nuove rivelazioni, che si aggiungono a un rapporto dell’Onu che va nella stessa direzione devono indurci a una riflessione di fondo sui nostri rapporti, nazionali e dell’Unione europea, con il regno saudita, e bene abbiamo fatto, intanto, a sospendere le licenze per la vendita di armi a quel paese. l’impunità di Mohammed Bin Salman non può più essere tollerata”. Lo ha dichiarato la leader di Più Europa Emma Bonino, dopo la pubblicazione del rapporto dell’Intelligence degli Stati Uniti che rivela l’implicazione diretta del principe saudita Mohammed Bin Salman nella pianificazione dell’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. Bonino nel dicembre 2019 ospitò proprio la vedova del giornalista del Washington Post (nel video una parte della conferenza stampa del 17 dicembre 2019 nella sede della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) “Queste nuove rivelazioni, che si aggiungono a un rapporto dell’Onu che va nella stessa direzione devono indurci a una riflessione di fondo sui nostri rapporti, nazionali e dell’Unione europea, con il regno saudita, e bene abbiamo fatto, intanto, a sospendere le licenze per la vendita di armi a quel paese.di Mohammed Bin Salman non può più essere tollerata”. Lo ha dichiarato la leader di Più Europa Emma, dopo la pubblicazione del rapporto dell’Intelligence degli Stati Uniti che rivela l’implicazione diretta del principe saudita Mohammed Bin Salman nella pianificazione dell’uccisione del giornalista Jamalnel dicembre 2019 ospitò proprio ladel giornalista del Washington Post (nel video una parte della conferenza stampa del 17 dicembre 2019 nella sede della ...

