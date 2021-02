Kashoggi, anche Pd, Verdi e sinistra italiana contro Renzi: ora chiarisca i rapporti con bin Salman (Di sabato 27 febbraio 2021) Si fa sempre più stretta la via di fuga per Matteo Renzi incalzato ora anche da Pd, sinistra italiana e Verdi che chiedono al leader di Italia Viva di chiarire i suoi oscuri rapporti con il principe bin Salman ritenuto dagli 007 statunitensi, in un rapporto rilasciato l’altroieri, il mandante dell’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Era stata Giorgia Meloni per prima a porre, nell’immediatezza della visita di Renzi a bin Salman, la questione imbarazzante non solo per le parole di esaltazione agiografica – al limite della untuosa genuflessione – pronunciate dal senatore toscano nei confronti del 35enne erede apparente di re Salman, ma anche perché Renzi aera arrivato a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Si fa sempre più stretta la via di fuga per Matteoincalzato orada Pd,che chiedono al leader di Italia Viva di chiarire i suoi oscuricon il principe binritenuto dagli 007 statunitensi, in un rapporto rilasciato l’altroieri, il mandante dell’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Era stata Giorgia Meloni per prima a porre, nell’immediatezza della visita dia bin, la questione imbarazzante non solo per le parole di esaltazione agiografica – al limite della untuosa genuflessione – pronunciate dal senatore toscano nei confronti del 35enne erede apparente di re, maperchéaera arrivato a ...

