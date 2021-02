PianetaMilan : #Kaka, #Costacurta: 'Contro il Manchester vinse il Pallone D'Oro' | VIDEO - milansette : Costacurta: 'Milan-Manchester la gara più bella del ciclo Ancelotti, Kakà all'andata segnò uno dei gol più belli' - sportli26181512 : Costacurta: 'Milan-Manchester la gara più bella del ciclo Ancelotti, Kakà all'andata segnò uno dei gol più belli':… - poicipenso4 : @dade494 Ma scusa, il Milan di Maldini, Nesta, Kakà, Seedorf, Pirlo e via dicendo e il tuo idolo è Costacurta? -

Ultime Notizie dalla rete : Kaka Costacurta

Pianeta Milan

Gli ingredienti per una grande partita ci stavano e le stelline- Tevez erano motivo di grande ... Sbagliano Pirlo, Seedorf e. Ma mettimo ordine: Pirlo si fa parare il rigore , Schiavi ...... Probabili formazioni Napoli-Milan: Pioli ha scelto, dubbi per Gattuso Raiola esalta Ibrahimovic: "Ha resuscitato il Milan" Pato impressionante, più die Van Basten Alessandroha ...Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato in vista dell'Europa League Milan-Manchester United, gara del 2007 ...Alessandro Costacurta, storico ex difensore rossonero, è tornato con la memoria alla finale di Manchester del 2003. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Alessandro “Billy” Costacurta, ha analizzat ...